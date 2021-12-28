У більшості областей України очікується сніг та мороз: прогноз погоди на середу, 29 грудня

У більшості областей України очікується сніг та мороз: прогноз погоди на середу, 29 грудня

Завтра буде хмарно.

У середу, 29 грудня, у більшості областей України очікується сніг та мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікується сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний та східний з переходом у південних та східних областях на південно-західний, 5-10 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті та у південно-східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 29 грудня вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 5° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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