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У більшості областей України пролунали відбої повітряної тривоги: влада попереджує про повторення ситуації

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У більшості областей України пролунали відбої повітряної тривоги: влада попереджує про повторення ситуації

Триває тривожна ніч проти 6 березня.

Близько третьої ночі за Києвом 6 березня 2023 року в Україні у більшості областей, які "почервоніли", пролунали відбої повітряної тривоги. 

"Червоними" залишилися лише Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька області та автономна республіка Крим. 

Водночас влада попередила про можливий повтор інциденту. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

"Відбій повітряної тривоги! Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - зауважили, наприклад, представники офіційної влади у Києві. 

Так і сталося: у деяких областях повітряна тривога була оголошена знову. 

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях. 

До того ж на Запоріжжі пролунали звуки вибухів

А на Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області

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Перегляди
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