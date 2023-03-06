У більшості областей України пролунали відбої повітряної тривоги: влада попереджує про повторення ситуації

Триває тривожна ніч проти 6 березня.
Близько третьої ночі за Києвом 6 березня 2023 року в Україні у більшості областей, які "почервоніли", пролунали відбої повітряної тривоги.
"Червоними" залишилися лише Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька області та автономна республіка Крим.
Водночас влада попередила про можливий повтор інциденту.
"Відбій повітряної тривоги! Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - зауважили, наприклад, представники офіційної влади у Києві.
Так і сталося: у деяких областях повітряна тривога була оголошена знову.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.
А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.
Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.
До того ж на Запоріжжі пролунали звуки вибухів.
А на Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області.
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