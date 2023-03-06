У більшості областей України пролунали відбої повітряної тривоги: влада попереджує про повторення ситуації

Близько третьої ночі за Києвом 6 березня 2023 року в Україні у більшості областей, які "почервоніли", пролунали відбої повітряної тривоги.

"Червоними" залишилися лише Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька області та автономна республіка Крим.

Водночас влада попередила про можливий повтор інциденту.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

"Відбій повітряної тривоги! Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - зауважили, наприклад, представники офіційної влади у Києві.

Так і сталося: у деяких областях повітряна тривога була оголошена знову.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.

До того ж на Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

А на Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області.

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