Україна
У більшості областей України запроваджені аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла запроваджені через наслідки попередніх російських масованих атак.

Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У більшості регіонів України 9 грудня запроваджені аварійні відключення світла. Оприлюднені раніше графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Про це повідомило «Укренерго».

Аварійні відключення електроенергії запроваджені через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», — йдеться у заяві «Укренерго».

Аварійні відключення світла скасують, коли буде стабілізовано ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, вранці 9 грудня в низці областей України, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Сумщині, були запроваджені аварійні відключення світла. «Укренерго» інформувало, що аварійні відключення електроенергії будуть скасовані одразу після усунення наслідків ударів.

Пізніше цього ж дня для Києва та кількох областей України були опубліковані оновлені графіки стабілізаційних відключень світла.

