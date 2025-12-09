- Дата публікації
У більшості областей України запроваджені аварійні відключення світла
Аварійні відключення світла запроваджені через наслідки попередніх російських масованих атак.
У більшості регіонів України 9 грудня запроваджені аварійні відключення світла. Оприлюднені раніше графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Про це повідомило «Укренерго».
Аварійні відключення електроенергії запроваджені через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», — йдеться у заяві «Укренерго».
Аварійні відключення світла скасують, коли буде стабілізовано ситуацію в енергосистемі.
Нагадаємо, вранці 9 грудня в низці областей України, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Сумщині, були запроваджені аварійні відключення світла. «Укренерго» інформувало, що аварійні відключення електроенергії будуть скасовані одразу після усунення наслідків ударів.
Пізніше цього ж дня для Києва та кількох областей України були опубліковані оновлені графіки стабілізаційних відключень світла.