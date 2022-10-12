Економія і стабілізаційні відключення: Зеленський - про роботу енергосистеми

У деяких містах і районах енергетики змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Станом на цей час у більшості областей повністю відновлено технічну можливість постачання електрики.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 жовтня.

За його словами, в чотирьох регіонах роботи тривають, ремонти мають завершитися найближчим часом.

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Енергетики в деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Зеленський пояснив, що це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в умовах, коли виробництво електрики зменшилося.

"Я хочу ще раз подякувати всім нашим людям, які поставилися до цієї ситуації свідомо й роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України", – сказав глава держави.

Президент закликав українців і далі продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всю добу, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики.

Також він подякував всім головам областей, мерам міст і головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері.