Економія і стабілізаційні відключення: Зеленський - про роботу енергосистеми

У деяких містах і районах енергетики змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.
Станом на цей час у більшості областей повністю відновлено технічну можливість постачання електрики.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 жовтня.
За його словами, в чотирьох регіонах роботи тривають, ремонти мають завершитися найближчим часом.
Енергетики в деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Зеленський пояснив, що це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в умовах, коли виробництво електрики зменшилося.
"Я хочу ще раз подякувати всім нашим людям, які поставилися до цієї ситуації свідомо й роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України", – сказав глава держави.
Президент закликав українців і далі продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всю добу, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики.
Також він подякував всім головам областей, мерам міст і головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері.
Чому необхідно економити електроенергію
Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки РФ 10 та 11 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.
Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що буде з енергосистемою найближчими днями. Він наголосив, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.
За його словами, росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.
Міністр пояснив, що економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.
Через обстріли енергетичних об'єктів Україна призупиняє постачання електроенергії до країн Європи. Україна експортувала електроенергію, зокрема, до Молдови й Польщі.
Через перевитрати електроенергії в низці областей України запроваджують віялові відключення - у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Сумській областях.