У більшості регіонів ітиме дощ, подекуди з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 6 січня

У більшості регіонів ітиме дощ, подекуди з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 6 січня

Вдень на півдні температура підніметься до 11-14° тепла.

У четвер, 6 січня, у більшості регіонів України очікується дощова та плюсова погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, вночі і в північних областях, вдень і в більшості центральних та східних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг (на Закарпатті значний дощ з переходом у сніг), на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла (вночі на заході країни місцями 1-3° морозу, вдень у південній частині 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 14°). В Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень від 2° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі 6 січня також ітиме невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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