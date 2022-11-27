У більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки: Зеленський - про відключення світла

Глава держави наголосив, що ситуація контролюється енергетиками
Станом на сьогодні, 27 листопада, у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключення електрики.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.
"Я дякую за це тисячам людей, які у всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок", – сказав він.
Також президент подякував працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали, а також українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими "Пунктами Незламності".
"Всі разом і допомагаючи одне одному ми пройдемо і цей виклик війни – цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей", – підсумував Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський попередив про нові ракетні удари РФ і заявив, що російські терористи не заспокояться.
Нагадаємо, нові масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури можуть призвести до блекауту, який триватиме від 12 годин до 7 діб.
Гендиректор YASNO своєю чергою повідомив, що планові графіки відключення електроенергії можуть повернутися найближчим часом.
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