У більшості регіонів оголошено штормове попередження: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 червня

У більшості регіонів оголошено штормове попередження: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 червня

У п'ятницю, 24 червня, у більшості областей України оголошено попередження про погіршення погодних умов через грози, а подекуди град та шквали.

Водночас у Києві погода буде сухою та комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях, вночі і на Чернігівщині, очікуються короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні Одещини до 18°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.

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Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях через грози та в окремих районах град та шквали 15-20 м/с оголошено I рівень небезпечності, жовтий. 24 червня у більшості західних, Вінницькій, Одеській та південно-східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 24 червня буде сухо. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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