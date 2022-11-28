У більшості регіонів сніжитиме: прогноз погоди в Україні на вівторок, 29 листопада

Вівторок, 29 листопада, в Україні буде переважно з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 листопада у більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла).

У Києві 29 листопада також ітиме невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Як прогнозує Наталія Діденко, сніг у вівторок випадатиме неширокою смужкою від Житомирщини, Київщини через Кропивницький, Хмельниччину, зачіпаючи Черкащину, Вінниччину до Одещини. Сніг, мокрий сніг, а на Одещині - переважно дощ. На решті території України опадів не очікується.

У Києві 29 листопада очікується мокрий сніг, ожеледиця чи "каша" на дорогах. Вітер зі сходу, рвучкий. Через такий вітер повітря відчуватиметься холоднішим, зазначає синоптикиня.

Діденко додає, що від 1 грудня в Україні похолоднішає, вночі домінуватимуть "мінуси", вдень переважно очікуються невеликі морози. За попередніми прогнозами, посилення морозів передбачається від 7 грудня, особливо це стосується північних областей.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про похолодання в Україні. Так, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, від 2 грудня до більшості регіонів прийдуть морози - в денні години до -2-4° морозу та до -7-14° ночами. Водночас опади припиняться і переважатиме малохмарна та суха погода.

Протримається така погода в Україні орієнтовно до 10-12 грудня, а далі знову потепліє та повернеться "плюс".

Читайте також: