У більшості регіонів України оголошено І рівень небезпечності: прогноз погоди на вівторок, 22 листопада

Вівторок, 22 листопада, у більшості регіонів України буде сухим. Водночас у багатьох областях через ожеледицю та туман оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 22 листопада у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується дощ, температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°. На решті території без опадів, лише вночі у північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень на Одещині та Миколаївщині до 6° тепла.

У західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, вночі у західних областях туман. Вітер в країні північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вночі ітиме мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів.

Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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