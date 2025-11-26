ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
460
Час на прочитання
1 хв

У більшості регіонів України 27 листопада відключатимуть світло за графіками: подробиці

В Україні завтра будуть погодинні відключення електрики, час та обсяг обмежень електроенергії можуть змінюватися.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © Pixabay

У четвер, 27 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це попереджає Укренерго.

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб’єкти.

Застосування обмежень планується за графіком:

  • Графіки погодинних відключень: від 00:00 до 23:59, обсяг від 0,5 до 2,5 черги.

  • Графіки обмеження потужності: від 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

«Укренерго» наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому споживачам радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Коли електроенергія подається за графіком, будь ласка, користуйтеся нею ощадливо, щоб уникнути перебоїв у роботі системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в «Укренерго» пояснили, коли графіки стануть легшими для споживачів.

Дата публікації
Кількість переглядів
460
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie