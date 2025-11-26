У більшості регіонів України 27 листопада відключатимуть світло за графіками: подробиці

Відключення світла / © Pixabay

У четвер, 27 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це попереджає Укренерго.

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб’єкти.

Застосування обмежень планується за графіком:

Графіки погодинних відключень: від 00:00 до 23:59, обсяг від 0,5 до 2,5 черги.

Графіки обмеження потужності: від 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

«Укренерго» наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому споживачам радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Коли електроенергія подається за графіком, будь ласка, користуйтеся нею ощадливо, щоб уникнути перебоїв у роботі системи.

