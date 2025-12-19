У більшості регіонів знову вимикатимуть світло: якими будуть графіки на 19 грудня

Ситуація в енергосистемі лишається нестабільною / © Getty Images

Росіяни атакували енергооб’єкти у кількох областях України. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Уночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього — на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На решті об’єктів — енергетики очікують дозволу від військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

У більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

Нагадаємо, очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко казав, що через масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру у ніч проти 6 грудня українські АЕС вимушено знизили потужність генерації електроенергії. За його словами, російські війська били по об’єктах перерозподілу електроенергії між українськими регіонами.