У більшості шкіл України обладнали придатні для навчання укриття всього за два місяці: заява уряду

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що на сьогодні 68% закладів середньої освіти забезпечені укриттями. Станом на 5 липня цей показник складав лише 11%.

За словами Шкарлета, на наступний рік у бюджеті вже запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд грн на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє пресслужба уряду України.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що потрібно невідкладно будувати або облаштовувати укриття за новими стандартами в тих школах, де їх ще немає.

"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення — укріпити. Де неможливо укріпити — збудувати поряд нові", — заявив Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.

"Потрібно створити робочу групу, результатом діяльності якої стануть чіткі параметри, необхідні зміни в проєктну документацію, виділення коштів і реалізація проєкту", — наголосив Шмигаль.

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