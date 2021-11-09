У блогерки з Черкас, яка заявляла, що "українці і росіяни - один народ", провели обшуки (відео)

У блогерки з Черкас, яка заявляла, що "українці і росіяни - один народ", провели обшуки (відео)

Жінку звинувачують у розповсюдженні неправдивої інформацію про вакцинацію.

У черкаської антивакцинаторки Олени Фаіст, яка відкрито заявила, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" з Москви на свої акції проти вакцинації, правоохоронці провели обшуки за місцем її мешкання.

Про це вона повідомила у Мережі, опублікувавши фрагмент відео, де слідча зачитує постанову суду про проведення обшуку в будинку за місцем мешкання блогерки.

В ухвалі Соснівського райсуду Черкас, текст якого Фаіст показала під час прямого ефіру, йдеться про те, що на неї поскаржився один із черкаських медиків. За його словами, жінка поширює неправдиві відомості, які є принизливими для медпрацівників.

"Через власну інтернет-сторінку поширює інформаційні матеріали, які містять значну кількість неправдивих та явно маніпулятивних суджень, створює атмосферу недовіри до медичних інституцій, поєднання яких несе загрозу суспільно-політичні обстановці і може стати каталізатором для загроз національній безпеці держави", - йдеться в ухвалі суду.

Під час слідчих дій у антивакцинаторки вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку і забрали на експертизу.

Нагадаємо, під у Києві під час так званого "Маршу антивакцинаторів", Олена Фаіст у прямому ефірі одного з учасників акції заявила, що збирала кошти для участі у марші, зокрема, отримувала їх з Росії.

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