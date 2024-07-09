У Боголюбова відповіли на закиди про "незаконний перетин кордону"

Бізнесмен Геннадій Боголюбов перетнув кордон на законних підставах та з українським паспортом.

Про це повідомили у його пресслужбі.

Там зазначили, що він виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів.

"Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", – йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі наголосили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову.

"Від самого початку повномасштабної війни Геннадій залишався в Україні. За цей час він декілька разів перетинав кордон на законних підставах. Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела писала, що нібито бізнесмен незаконно виїхав з України за підробленими документами через те, що БЕБ готує йому підозру в справі "Приватбанку".