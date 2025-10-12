У бою з окупантами загинув знаменитий український богатир

На війні загинув відомий спортсмен

Реклама

У бою з російськими окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко.

Про це повідомили у спільноті «Богатирські ігри».

«Велика трагедія в богатирській спільноті… Під час виконання бойового завдання, в бою з окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України, захисник України Павло Іщенко», — йдеться у повідомленні.

Реклама

33-річний спортсмен народився в Гостомелі Київської області.

До того, як стати стронгменом, Павло Іщенко був чемпіоном світу та Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу.

Змагальну кар’єру знаменитий богатир поєднував з тренерською діяльністю, повідомляє Sport.ua.

Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві спортсмен став під час повномасштабної війни — у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.

Реклама

Гагадаємо, нещодавно на фронті загинув український гуморист і учасник команди КВК «С потолка» Артем Стовпяцький.