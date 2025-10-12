- Дата публікації
У бою з окупантами загинув знаменитий український богатир
Павло Іщенко чотири роки поспіль був чемпіоном України з богатирського багатоборства.
У бою з російськими окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко.
Про це повідомили у спільноті «Богатирські ігри».
«Велика трагедія в богатирській спільноті… Під час виконання бойового завдання, в бою з окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України, захисник України Павло Іщенко», — йдеться у повідомленні.
33-річний спортсмен народився в Гостомелі Київської області.
До того, як стати стронгменом, Павло Іщенко був чемпіоном світу та Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу.
Змагальну кар’єру знаменитий богатир поєднував з тренерською діяльністю, повідомляє Sport.ua.
Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві спортсмен став під час повномасштабної війни — у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.
