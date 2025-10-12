ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

У бою з окупантами загинув знаменитий український богатир

Павло Іщенко чотири роки поспіль був чемпіоном України з богатирського багатоборства.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
На війні загинув відомий спортсмен

На війні загинув відомий спортсмен

У бою з російськими окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко.

Про це повідомили у спільноті «Богатирські ігри».

«Велика трагедія в богатирській спільноті… Під час виконання бойового завдання, в бою з окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України, захисник України Павло Іщенко», — йдеться у повідомленні.

33-річний спортсмен народився в Гостомелі Київської області.

До того, як стати стронгменом, Павло Іщенко був чемпіоном світу та Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу.

Змагальну кар’єру знаменитий богатир поєднував з тренерською діяльністю, повідомляє Sport.ua.

Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві спортсмен став під час повномасштабної війни — у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.

Гагадаємо, нещодавно на фронті загинув український гуморист і учасник команди КВК «С потолка» Артем Стовпяцький.

Дата публікації
Кількість переглядів
675
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie