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У бомбардуваннях Маріуполя загинули 10 цивільних грецького походження

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Внаслідок завданих 26 лютого російськими військами авіаударів поблизу Маріуполя Донецької області загинули 10 мирних жителів грецького походження.

Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"10 невинних мирних жителів грецького походження загинули сьогодні внаслідок ударів російської авіації поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування зараз!" – йдеться у повідомленні.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

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