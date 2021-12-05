У "Борисполі" масово виявляють "липові" COVID-сертифікати: яке покарання передбачено

І за підробку, і за використання "липового" COVID-сертифікат передбачено покарання.

Українські прикордонники лише за два останні дні в міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили 19 COVID-сертифікатів з ознаками підробки.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У період від 2 до 4 грудня на території аеропорту 19 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки", - сказано в повідомленні.

У МОЗ пояснили, як отримати щеплення, якщо вже купили "липовий" COVID-сертифікат

За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №6084, який посилює відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Наразі за підробку щеплення із внесенням даних до реєстру лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт; за використання підробленого сертифіката - два роки за ґратами.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні вперше покарали лікаря за підробку COVID-сертифікатів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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