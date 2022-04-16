У Бородянці встановили модульні будиночки для волонтерів і рятувальників, які розбирають завали

У Бородянці встановили модульні будиночки для волонтерів і рятувальників, які розбирають завали

Конструкції привезли із Закарпаття.

У Бородянці Київської області, яка сильно потерпіла від російських окупантів, встановили перші модульні будинки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У модульних будиночах будуть проживати співробітники ДСНС та волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста військ країни-агресорки. Також у селищі встановили точку для харчування.

За словами Єрмака, 18 таких конструкцій передали із Закарпатської області. Їх надав регіону колишній губернатор американського штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту. Втім, на прохання Офісу президента 15 будинків опинилися в Київській області.

Як повідомлялося, в Україну прибули професійні пожежники та рятувальники зі США, Австралії, Німеччини та Польщі. Іноземні фахівці надаватимуть допомогу своїм українським колегам, які ліквідують наслідки "руского міра" у деокупованих українських містах та селищах. Зокрема, вже у Бородянці вони розпочали роботу.

Читайте також: