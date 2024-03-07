У боях під Роботино ліквідовано одного з двійників Пригожина: що відомо

Інформацію про його загибель підтвердила і його родичка.

Росіянин Руслан Юнусов, який ще кілька років тому у документах став Євгеном Пригожином, наприкінця січня загинув на війні в Україні під Роботином.

Про це пише російське видання "Агентство.Новости".

Видання пише, що дані Юнусова-Пригожина опинилися в списку вбитих десантників із псковської 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ на околицях села Роботине.

Згодом інформацію про його загибель підтвердила і його родичка.

Інформацію про його загибель підтвердила і родичка.

Юнусов був одним із трьох двійників очільника "ПВК Вагнер", а ім'я вирішив змінити у травні 2018 року.

2021 року, коли справжній Пригожин вже перебував під санкціями, ЗМІ повідомляли про візити до Європи його "двійників".

Нагадаємо, в окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух 6 березня, після якого російські загарбники заявили про підрив організаторів фейкових виборів.

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