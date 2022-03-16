У боях з окупантами загинула військова медик з Марганця, мати 12 дітей

У боях з окупантами загинула військова медик з Марганця, мати 12 дітей

Українка була удостоєна нагороди матері-героїні за те, що народила шістьох дітей і стільки ж взяла на виховання з дитячого будинку.

У боях із ЗС РФ загинула мати 12 дітей, військовий медик Ольга Семидьянова.

Про це повідомляють "Факти".

Військовий медик із Марганця Ольга Семидьянова загинула в бою 3 березня на рубежі Донецької та Запорізької областей. У неї залишилося 12 дітей.

Українка була удостоєна нагороди матері-героїні за те, що народила шістьох дітей і стільки ж взяла на виховання з дитячого будинку.

Як розповідає донька Семидьянової Юлія Волкова, під час бою сили ЗСУ відступали, і комбат дав команду відправити всіх жінок подалі з передової, проте Ольга захотіла залишитися зі своїми побратимами і до останнього продовжувала рятувати українських бійців.

Медик отримала вогнепальне поранення в ділянці живота, втратила багато крові.

"Наша мама гідна того, щоб її пам'ятали, щоб про неї складали пісні. За безліч справ, які вона зробила, за сльози, які пролила, за подаровані нею усмішки", — сказала Волкова.

Ольгу Семидьянову поки ще не поховали.

Нагадаємо, що у повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі, український полковник Олександр Оксанченко. Оксанченко виконував складну та важливу роль, відволікав на себе ворожу авіацію. Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України.