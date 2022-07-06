У боях за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону "Волат"

Командир батальйону "Волат" Іван із позивним "Брест" загинув під час бою за Лисичанськ, фото / полк імені Кастуся Калиновського.

Під час боїв за місто Лисичанськ Луганської області 26 червня загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського Іван із позивним "Брест".

Батальйон "Волат" стримував спроби наступу російських загарбників на Лисичанськ. Військові відбили танкові атаки та спроби противника зайти в місто.

Про це повідомили у полку імені Кастуся Калиновського у Facebook.

"Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій з силами супротивника, які переважали. Через кілька годин контакту сили окупантів було відкинуто, техніка була підбита з ручних протитанкових засобів, серед наших хлопців лише один був легко поранений", - розповідають в полку.

Лише під час другої хвилі наступу, коли загарбники кинули на невеликий загін батальйону "Волат" значні сили, зокрема і танки, бійці були змушені відступати.

"І навіть тоді наші хлопці не здалися і направили українську артилерію на живу силу та техніку противника. На жаль, у якийсь момент зв'язок із нашими бійцями перервався… Можна з упевненістю сказати, що завдяки особистому героїзму та самопожертві наші білоруські хлопці змогли зупинити наступ танкової колони, тим самим давши можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ в цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Після цього кілька білоруських військових вважалися зниклими. Ведуться їхні пошуки. Відомо, що один із них потрапив до полону.

Командир батальйону Іван із позивним "Брест" загинув під час бою.

"Іван "Брест" із перших днів війни стояв на захисті України від російської агресії і стояв біля витоків формування полку імені Калиновського. Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. "Брест" мав винятковий авторитет серед солдатів полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика та болісна втрата для всіх нас", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 3 липня, Збройні Сили України відійшли від Лисичанська Луганської області, де точилися запеклі бої. В Генштабі назвали це тактичним рішенням, щоб зберегти життя захисникам.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, захоплення Лисичанська російським окупантам коштувало втрати 7 тисяч військових. Також загарбники на цьому напрямку втратили багато бронетехніки.

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