У боях за Україну загинув батько відомого футболіста

Боронячи Україну на фронті загинув захисник Олександр Горенко – батько гравця "Металіста" Романа Горенка.

Про це повідомила пресслужба харківського футбольного клубу.

Футбольний клуб висловив щирі співчуття футболісту та його родині.

"Захищаючи Україну, пішов із життя батько гравця "Металіста" Романа Горенка – Олександр. Футбольний клуб "Металіст" висловлює щирі співчуття футболісту та його родині. Вічна пам'ять Герою!" – йдеться у повідомленні.

Деталі загибелі захисника не розголошуються.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий актор театру та кіно Богдан Колесник.

Також стало відомо про загибель на фронті 22-річного українського кінооператора Олеся Самчука.

Крім того, у боях за Україні загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, учасник Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро Олександр Пєлєшенко.

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