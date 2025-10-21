ЗСУ завдали нищівного удару по хімзаводу в Брянську: подробиці

Хімічний завод (ілюстративне фото) / © moyaosvita.com.ua

Сьогодні, 21 жовтня 2025 року, Збройні сили України у взаємодії з Повітряними силами, Сухопутними військами, Військово-морськими силами та іншими підрозділами успішно уразили Брянський хімічний завод.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Для здійснення цього масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару українські сили, серед іншого, використали ракети повітряного базування Storm Shadow. Вони змогли подолати російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження наразі уточнюються.

«Брянський хімічний завод є важливим складником ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України», — зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, через удари безпілотників по НПЗ втрати Росії становлять 27–30%. Це значний показник, який впливає на ведення війни та внутрішню ситуацію в державі-агресорці.

Раніше в РФ 20 жовтня спалахнув газопереробний завод. Відомо, що об’єкт розташований в Оренбурзі. Очевидці охоче публікували кадри масштабної пожежі в Мережі.