ЗСУ завдали нищівного удару по хімзаводу в Брянську: подробиці
ЗСУ вдарили по Брянському хімзаводу ракетами Storm Shadow.
Сьогодні, 21 жовтня 2025 року, Збройні сили України у взаємодії з Повітряними силами, Сухопутними військами, Військово-морськими силами та іншими підрозділами успішно уразили Брянський хімічний завод.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Для здійснення цього масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару українські сили, серед іншого, використали ракети повітряного базування Storm Shadow. Вони змогли подолати російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження наразі уточнюються.
«Брянський хімічний завод є важливим складником ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України», — зазначили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, через удари безпілотників по НПЗ втрати Росії становлять 27–30%. Це значний показник, який впливає на ведення війни та внутрішню ситуацію в державі-агресорці.
Раніше в РФ 20 жовтня спалахнув газопереробний завод. Відомо, що об’єкт розташований в Оренбурзі. Очевидці охоче публікували кадри масштабної пожежі в Мережі.