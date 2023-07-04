У Британії оцінили ймовірність подовження "зернової угоди" – прогноз невтішний

Термін дії укладеної між Україною та Росією, за посередництва Туреччини й ООН, "зернової угоди" спливає 18 липня 2023 року. Наразі малоймовірно, що вона буде подовжена.

Про це заявила постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

"Я не впевнена в її подовженні. Я не знаю, як це враховується в розрахунках Росії, але я знаю, що ООН робить усе можливе, і ми зробимо все, що в наших силах", - сказала вона.

Велика Британія, яка нині головує в Радбезі ООН, виступає за включення до органа Індії, Бразилії, Німеччини, Японії та африканських країн.

"Ми будемо використовувати наше головування, щоб дізнатися правду про військові злочини Росії, і ще раз закликати Росію припинити війну", - сказала вона, додавши, що буде проведена ще одна зустріч щодо України.

Зернова угода була подовжена ще на 60 днів 17 травня 2023 року.

Нагадаємо, у МЗС України вважають, що у липні Росія покине "зерновий коридор" – там назвали два основні фактори.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський розповів, що уряд вже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько $547 млн для компаній, чиї судна будуть заходити до українських портів Чорного моря за новою угодою на випадок виходу Росії із зернової угоди.

Читайте також: