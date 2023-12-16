У британській розвідці оцінили наслідки масштабної кібератаки на "Київстар"

Від атаки постраждали українські урядові ресурси та екстрені служби, а її наслідки тривали щонайменше 48 годин.

Кібератака на "Київстар", ймовірно, була однією з найбільших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав кібератаки. Ефект від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись Інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано", - зазначили розвідники.

Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок.

"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі від початку повномасштабного", - додали розвідники.

Хакерська атака на "Київстар" - що відомо

Уранці, 12 грудня, абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.

У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

13 грудня хакерська група "Солнцепек" з Росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.

15 грудня фахівці компанії відновили доступ до мобільного Інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв'язку, зокрема 4G.

У компанії "Київстар" пообіцяли компенсацію для абонентів мобільного оператору через масштабну кібератаку.

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