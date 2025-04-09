У Брюсселі відбувся I Міжнародний волонтерський саміт «Єдність»

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Унікальна за своїми масштабами та залученістю українська волонтерська діяльність починає бути цікава інституційно. У будівлі Європейського соціально-економічного комітету Європарламенту для обміну досвідом та ідеями зустрілись представники різних країн, культур, бізнесів та громадських організацій для спільної роботи над розвитком європейської єдності, підтримки демократичних цінностей та зміцнення міжнародної солідарності задля підтримки України.

«Понад 90 спікерів з України, Бельгії, Куби, Німеччини, Італії, Франції США (Техасу та Вашингтону), Румунії, Молдови, Греції поділились своїми історіями, презентаціями, доповідями. Мета зустрічі — обмінятися досвідом між волонтерами з України, Європи та інших країн світу, створити спільні проєкти, спрямовані на підтримку соціальних, екологічних та гуманітарних ініціатив, залучити кошти від європейської комісії. Усі учасники розуміють важливість міжкультурного діалогу для досягнення взаєморозуміння та співпраці», — розказує Людмила Онофриєсе, засновниця громадської організації «Міжнародний інститут жіночої народної дипломатії України» в Бельгії та співорганізаторка саміту «Єдність».

Під час заходу комунікаційна директорка авіакомпанії «Українські вертольоти» Леся Червінська у столиці Бельгії розповіла про досвід заснування благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу України «Дітям наших Захисників». Проєкт авіакомпанія ініціювала спільно з Міністерством у справах ветеранів України та Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine). У рамках платформи авіакомпанія сама взяла під постійну матеріальну опіку 37 дітей-сиріт з Києва та Київщини, які втратили обох з батьків. А також «Українські вертольоти» шукають однодумців по різних регіонах, аби кожна дитина-сирота наших загиблих Героїв мала бізнес-опікунів, мала додаткову підтримку.

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«Українське вміння об'єднуватися довкола вирішення якоїсь проблеми, вміння гуртуватись проти ворога — унікальна національна риса. Для розширення проєкту з допомоги дітям-сиротам ми зараз проводимо зустрічі в регіонах з соціально-відповідальним бізнесом. Досвід показує, що підприємцям, власникам компаній в Україні достатньо розказати про проблему — як люди відразу відгукуються і беруть під постійну матеріальну опіку сиріт в рамках платформи «Дітям наших Захисників». Це про єдність і про взаємодопомогу і це не може не надихати. З таким підходом робити добрі справи — легко», — поділилась комунікаційна директорка авіакомпанії «Українські вертольоти» Леся Червінська.

За час повномасштабного вторгнення авіакомпанія «Українські вертольоти» станом на початок квітня 2025 року передала благодійної допомоги на майже 237 млн грн. Із них родинам та дітям загиблих Захисників та Захисниць — на 64,85 млн грн. А для підсилення військових — на 167,8 млн грн.

«І Міжнародний волонтерський саміт «Єдність» в умовах повномасштабного вторгнення є важливим майданчиком для побудови та зміцнення міжнародних зв`язків, формування спільної коаліції бажаючих допомагати та обмінюватися ефективними підходами у волонтерській діяльності. Наразі ми з Вами живемо в непрості, турбулентні часи змін світових порядків та глобальних викликів, тому заходи такого рівня із залученням міжнародних партнерів — набувають все більшої актуальності та значущості», — підкреслив співзасновник Саміту та МФО «Підтримка волонтерського руху», народний депутат України Валерій Зуб.

Організували саміт «Єдність»: громадська організація «Міжнародний інститут жіночої народної дипломатії України» в Бельгії, міжфракційне депутатське об’єднання «Підтримка волонтерського руху» у Верховній раді України, громадська організація «ВЗВ «Україна-EU»», Європейський соціально-економічний комітет та Європейський Парламент.