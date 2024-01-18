У Броварах, де розбилося керівництво МВС, відправили панахиду за загиблими (фото)

На місці авіатрощі керівництва МВС у Броварах в річницю трагедії відправили панахиду за усіма загиблими.

У Броварах, де 18 січня 2023 року розбився гвинтокрил з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, зібралися містяни. Вони вшановують пам'ять усіх жертв катастрофи.

Про це розповідає "Еспресо".

Люди несуть до місця аварії квіти та дитячі іграшки, а священнослужителі правлять панахиду.

Панахида у Броварах / Фото: Еспресо TV

Нагадємо, авіакатастрофа сталася рівно рік тому. Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, що летів у одну із гарячих точок, впав у районі дитсадка "Джерельце" та житлової багатоповерхівки. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

На борту гелікоптера перебувало 10 осіб: керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема очільник відомства Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

Унаслідок авіатрощі загинули 14 людей – екіпаж і всі пасажири гелікоптера, а також дитина й дорослі цивільні, що саме тоді прийшли у садок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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