У Броварах під час пожежі загинула жінка: деталі трагедії

Вночі 13 грудня у приватному будинку в Броварах сталася пожежа, внаслідок якої загинула 32-річна місцева жителька.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Під час ліквідації загоряння рятувальники ДСНС виявили тіло загиблої. За попередньою інформацією, причиною пожежі могла стати несправність пічного опалення. Поліція Київщини розпочала досудове розслідування.

"Поліція Київщини вкотре застерігає громадян дотримуватись правил протипожежної безпеки та перевіряти справність електроприладів, пічного опалення і вентиляційних систем!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на одному із заводів у Києві сталася масштабна пожежа.

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