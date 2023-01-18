"Мала виходити з дитсадка": у Броварах після падіння гелікоптера жінка розшукує сестру, маму трьох дітей

Зникла жінка саме відвела до садочка дітей, а після падіння вертольота неподалік будівлі про неї наразі нічого не відомо.

У Броварах, де у середу вранці, 18 січня, сталася катастрофа – падіння гвинтокрила у житловому кварталі, поруч з дитячим садочком, зникла жінка, яка саме привела свої дітей до дошкільного закладу.

Про це розповіла її сестра у коментарі для "Суспільного".

"Вона завела дітей до садочка і виходила. І момент попадання прийшовся на центральний вхід, вона виходила. Була вона вже на вулиці, чи була ще всередині будівлі, ми не знаємо. Точно знаємо, що вона виходила, бо няня нам сказала, що вона виходила. Але з дітьми все добре, вони вдома", розповіла жінка.

За її словами, родина продовжує пошуки, але поки немає ніякої інформації ніякої.

"Де вона зараз, чи жива, чи нежива, ми не знаємо. Сестру шукаємо, шукаємо їздимо", - додала сестра.

У зниклої жінки троє дітей.

Падіння вертольота у Броварах 18 січня

У середу, близько 8:20 ранку, у Броварах пролунав вибух, поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил.

Станом на зараз пресслужба ДСНС повідомляє про смерть 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

У катастрофі також загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін.

Серед загиблих також: заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко та фотограф МВС Микола Анацький.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що правоохоронці розглядають всі можливі версії падіння гвинтокрила у Броварах 18 січня.

Уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.

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