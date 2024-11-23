У Броварах у квартирі вибухнула граната, жінка в лікарні: подробиці ( фото)

У Броварах вибухнула граната у квартирі, 52-річна жінка отримала поранення обох рук, її госпітулізували.

Про це повідомила поліція Київщини.

"Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють поліцейські Броварського управління поліції, вибухотехніки Київщини, рятувальники та медики.

Швидка допомога / Поліція Рівненщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові переживають апатію, страх та агресію через війну. Для підтримки морального стану бійців створені групи контролю бойового стресу, які щодня працюють з підрозділами, надаючи психологічну допомогу.

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