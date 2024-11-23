У Броварах у квартирі вибухнула граната, жінка в лікарні: подробиці ( фото)

Наразі усі деталі з'ясовуються.
У Броварах вибухнула граната у квартирі, 52-річна жінка отримала поранення обох рук, її госпітулізували.
Про це повідомила поліція Київщини.
"Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють поліцейські Броварського управління поліції, вибухотехніки Київщини, рятувальники та медики.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові переживають апатію, страх та агресію через війну. Для підтримки морального стану бійців створені групи контролю бойового стресу, які щодня працюють з підрозділами, надаючи психологічну допомогу.
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