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У Броварах у магазині вибухнув газовий балон - пожежні не можуть під’їхати через запарковані автівки (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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У Броварах у магазині вибухнув газовий балон - пожежні не можуть під’їхати через запарковані автівки (фото)

Частина квартир в ЖК залишилася без світла.

У Броварах в ЖК "Лісовий квартал" у магазині вибухнув газовий балон.

Про це повідомив Телеграм-канал "Головні новини Броварів".

Там зазначили, що на місце події пожежні не можуть під’їхати через запарковані автівки.

Фото:
Фото: "Головні новини Броварів"

У цей час у багатьох будинках вибило фази в під'їздах. Частина квартир залишилася без світла.

Нагадаємо, вночі проти 18 грудня на Львівщині сталася пожежа в приватному будинку. Там загинули двоє мешканців.

А на Волині внаслідок пожежі в житловому будинку загинули батько з сином. Чоловікам було 52 та 24 роки.

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Дата публікації
Перегляди
744
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