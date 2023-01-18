У Броварах закінчилися пошуково-рятувальна операції: відома остаточна кількість жертв та постраждалих

Постраждало внаслідок падіння вертольота 25 осіб, з них - 11 дітей.

У Броварах станом на 15:45 завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гвинтокрила ДСНС. За остаточними даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей", - сказано у повідомлені.

Зауважимо, відразу повідомлялося про загибель 3-4 дітей, але після ідентифікації фрагментів тіл правоохоронці встановили, що йдеться про одну дитину, додали рятувальники.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС. На борту перебувало 9 осіб, серед яких було керівництво МВС. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих осіб.

Попередню версію катастрофи поки не повідомляють. Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що наразі розглядаються "всі можливі версії аварії". Досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво МВС: репортаж з місця падіння

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