У Броварах через атаку дрона постраждали двоє людей

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У місті Бровари Київської області внаслідок атаки ворожого дрона постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік.

Як повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник, жінка отримала поранення руки уламками скла, а чоловік — різану рану п’яти. Медики оперативно надали їм необхідну допомогу на місці. Загрози їхньому життю немає, госпіталізація не знадобилася.

Також унаслідок атаки пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.

Реклама

Очільник Київської обласної військової адміністрації наголосив, що такі удари є черговим свідченням того, що ворог атакує цивільну інфраструктуру та мирне населення. Він закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Атака РФ на Дніпро 3 травня — що відомо

Нагадаємо, вдень 3 травня Росія вдарила ракетою по житловому кварталу Дніпра, пошкодивши гуртожиток. За даними ОВА, в будівлі є поранені, а людей, які під час атаки перебували в укритті, евакуювали рятувальники. Про вибухи також повідомляли місцеві мешканці під час повітряної тривоги.

Окрім цього, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 травня російські війська поцілили в багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа. Постраждало п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.

Новини партнерів