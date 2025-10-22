У Броварах через ворожу атаку загорівся приватний будинок: постраждала літня жінка

Наслідки атаки на Київщину / © Київська обласна держадміністрація

У Броварах внаслідок російської атаки сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували рятувальники.

За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, до місцевої лікарні госпіталізували літню жінку 1941 року народження, яка перебувала всередині будинку на момент удару. Вона перебуває у шоковому стані, її стан контрольований, медики надають необхідну допомогу.

Повітряна тривога в регіоні триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях та не наражати себе на небезпеку.