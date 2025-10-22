ТСН у соціальних мережах

47
1 хв

У Броварах через ворожу атаку загорівся приватний будинок: постраждала літня жінка

Унаслідок ворожого удару у Броварах зайнявся приватний житловий будинок, до лікарні госпіталізували жінку 1941 року народження.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Наслідки атаки на Київщину

Наслідки атаки на Київщину / © Київська обласна держадміністрація

У Броварах внаслідок російської атаки сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували рятувальники.

За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, до місцевої лікарні госпіталізували літню жінку 1941 року народження, яка перебувала всередині будинку на момент удару. Вона перебуває у шоковому стані, її стан контрольований, медики надають необхідну допомогу.

Повітряна тривога в регіоні триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях та не наражати себе на небезпеку.

