У Броварському районі внаслідок атаки РФ загинув чоловік: є постраждалий

Швидка допомога / © Freepik

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Унаслідок російської атаки у Броварському районі загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення. Також пошкоджено промисловий об’єкт, де виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Ще одного чоловіка було травмовано — його госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

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Крім того, пошкоджено один із промислових об’єктів. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують пожежу.

На момент повідомлення повітряна тривога тривала. Жителів закликали залишатися в укриттях та не нехтувати правилами безпеки.

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