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У Броварському районі внаслідок атаки РФ загинув чоловік: є постраждалий
У Броварському районі внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще одного постраждалого госпіталізували. Також пошкоджено промисловий об’єкт, де спалахнула пожежа.
Унаслідок російської атаки у Броварському районі загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення. Також пошкоджено промисловий об’єкт, де виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
За його словами, внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Ще одного чоловіка було травмовано — його госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають необхідну допомогу.
Крім того, пошкоджено один із промислових об’єктів. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують пожежу.
На момент повідомлення повітряна тривога тривала. Жителів закликали залишатися в укриттях та не нехтувати правилами безпеки.
Нагадаємо, що Росія підняла у повітря Ту-95МС і Ту-160: монітори попереджають про можливі пуски ракет