"У**бський діалект": реп-виконавець в Харкові висміяв львів'ян через українську мову і перепросив після розголосу

"У**бський діалект": реп-виконавець в Харкові висміяв львів'ян через українську мову і перепросив після розголосу

Реп-виконавець переконує, що був в образі "ватника".

Реп-виконавець Дмитро Тімченко в Харкові під час реп-батлу висміяв жителів Львова через українську мову, яку він назвав "у**бським діалектом".

Про це повідомили на телеграм-каналі "Катарсис".

На відео Дмитро Тімченко в Харкові бере участь у реп-батлі. Там він перекривляє жителів Львова: "Я наразі приїхав зі Львова і дуже радий бути тут". А згодом говорить фразу: "Это чё за у**бский диалект, на котором п**диш, ти осел?"

Обережно! На відео нецензурна лексика

Як відомо, учасник реп-батлу родом із м. Суми. Він виступає під псевдонімом Plane Dead. Тімченко також бере участь в реп-батлах на території країни-агресора.

Після розголосу, реп-виконавець записав відео, на якому перепросив за свої висловлювання.

"Я нікого не хотів образити. Я перепрошую у тих людей, які це сприйняли серйозно. Те, що було сказано в батлі, не можна сприймати всерйоз. Це було сказано в образі "ватника", який я використовував, щоб "забатлити" свого опонента", - сказав Тімченко.

Нагадаємо, що у Миколаєві викладачу інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

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