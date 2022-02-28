У Бучачі потрощили магазин, який, попри заборону, торгував спиртним (відео)

У Бучачі потрощили магазин, який, попри заборону, торгував спиртним (відео)

Магазин продавав спиртні напої.

27 лютого на Тернопільщині заборонили продаж усіх алкогольних напоїв. Таке рішення ухвалили на засіданні штабу територіальної оборони.

Попри "сухий" закон, знайшлися магазини, які продавали спиртне. Один з них у Бучачі.

Через те, що магазин таки продає алкоголь, місцеві активісти його просто потрощили.

"Продаж алкоголю біженцю на пару тисяч. Так буде з кожним", – розповів у Facebook місцевий мешканець Василь Єднак.

Нагадаємо, що заборона поширюється на магазини, кафе, ресторани та усіх, хто розповсюджує спиртні напої на території громади та області.

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