У Бучі на очах у мешканців обвалюється будинок, пошкоджений росіянами (відео)

У Бучі на очах у мешканців обвалюється будинок, пошкоджений росіянами (відео)

Мешканці житлового масиву б'ють на сполох через небезпеку обвалу будинку.

У Бучі у житловому комплексі "Нова Буча", що на вулиці Бориса Гмирі, розпочав руйнуватися будинок, в який 4 березня влучили російські окупанти.

Через три місяці після його пошкодження частина будинку помітно просіла, він почав сипатися і тріщати просто на очах у місцевих мешканців.

Буча

Буча

Буча

У Бучі розпочав сипатися будинок, в який влучили російські окупанти

Бучанці б'ють тривогу через загрозу обвалу будинку, адже у сусідніх секціях живуть люди, підведені комунікації, а на дитячих майданчиках поряд грається малеча.

Буча

Буча

Буча

Місцеві говорять, що будинок сам почав демонтовуватися. Жодних дій з демонтажу чи укріплення зруйнованих конструкцій проведено не було.

Жителі комплексу звернулися до місцевої влади по допомогу у вирішенні цього питання.

Буча

Буча

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