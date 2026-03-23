У Бучі прогриміла серія вибухів: у поліції заявили про теракт (відео)
Двоє правоохоронців поранені. На місці працюють усі оперативні служби — поліція, вибухотехніки, рятувальники.
Сьогодні вранці, 23 березня, у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.
Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.
«Унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні», — зазначив він.
На місці події працюють усі необхідні оперативні служби — поліція, вибухотехніки, рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
Поліція назвала терактом вибух у Бучі. Повідомлення про нього надійшло правоохоронцям о 5:35 від місцевої жительки. Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух.
Нагадаємо, 22 березня у Чернігові в супермаркеті прогримів вибух. Після вибуху до лікарні доправили трьох постраждалих — чоловіка та двох жінок.