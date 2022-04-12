У Бучі виявили тіла понад 400 мирних мешканців, які загинули під час окупації міста росіянами

У Бучі виявили тіла понад 400 мирних мешканців, які загинули під час окупації міста росіянами

Про злочини ворога проти мирного населення.

У Бучі на Київщині виявили тіла понад чотирьохсот мирних мешканців, які загинули під час окупації міста російськими військами, повідомив міський голова Федорук.

Робота з пошуку безвісти зниклих триває, додав він.

"Маємо 403 тіла, які по-звірячому закатовані, вбиті. Сьогодні о 10 розпочали відкриття, другої могили масового поховання — 56 тіл, плюс 4 приватні (могили). Наші сапери працюють по лісосмугах, лісах. Сподіваємось, хто зник безвісти живі, але скоріш за все тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", — зазначив Федорук.

Нагадаємо, що британська розвідка попередила, що окупанти можуть застосовувати фосфорні бомби у бою за Маріуполь.

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