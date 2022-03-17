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До Бучі сьогодні планують доставити гумвантаж і евакуювати людей

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До Бучі сьогодні планують доставити гумвантаж і евакуювати людей

Найнеобхідніше привезуть в чотирьох автобусах, які після цього можуть евакуювати жителів.

Сьогодні, 17 березня, до Бучі буде доставлено гуманітарний вантаж.

Продукти і медикаменти розвантажать у приміщенні Бучанської міської ради.  

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Facebook.

"Привезуть найнеобхідніше у місто у чотирьох автобусах, які після можуть евакуювати жителів", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час прибуття – 11:30.

Пізніше влада міста повідомить, як можна буде отримати продукцію.

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