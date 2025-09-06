У Буданова відверто відповіли, чи може війна закінчитися 2025-го

Андрій Юсов. / © Getty Images

Повномасштабна війна, яку Російська Федерація розпочала в Україні, може завершитися до кінця 2025 року. Втім, для цього мають збігтися низка ключових факторів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю "Новини.LIVE".

З його слів, йдеться не про точні прогнози, а про можливі сценарії розвитку подій. Юсов пояснює, що на перебіг війни впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Серед них, наприклад, втрати країни-агресорки, реальний стан справ на фронті, економічна ситуація в Росії, міжнародний тиск на Кремль.

"Може війна закінчитися цього року? Може. Але для цього має співпасти багато факторів: посилення тиску на державу-агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні, жорсткіша санкційна політика партнерів. Безумовно, ключову роль відіграє здатність українських Сил безпеки та оборони стримувати ворога, дипломатії - вести переговори, а суспільства - тримати оборону", - наголошує представник української розвідки.

Своєю чергою, Україна робить усе можливе й неможливе для якнайшвидшого завершення війни, каже Юсов. Головною умовою Києва є досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, джерела NBC News в адміністрації Білого дому повідомляють, що президент Дональд Трамп втрачає віру і більш песимістично оцінює швидке закінчення війни в Україні. Співрозмовники видання кажуть: американський лідер визнав, що війна виявилася більш складною проблемою, ніж він очікував. Ба більше - бурхливі миротворчі зусилля минулого місяця тепер зайшли у глухий кут.

Крім того, Кремль готується далі вести війну в Україні. Речник “фюрера” Дмитро Пєсков заявив, що

Росія “готова добиватися своїх цілей по Україні мирним шляхом”, але зараз, з його слів, нібито така можливість відсутня. Саме тому Кремль “продовжуватиме спецоперацію”, цинічно наголосив речник Путіна.

