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У будинку біля Луцька вибухнув газовий балон: двох людей ушпиталили, а будівля завалилася (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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У будинку біля Луцька вибухнув газовий балон: двох людей ушпиталили, а будівля завалилася (фото)

фото / ДСНС Волинської області

Внаслідок вибуху газового балона спалахнула пожежа.

На Волині внаслідок вибуху газового балона завалився приватний будинок, двох його мешканців госпіталізували. Нещасний випадок стався в селі Озерце неподалік Луцька.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомили у пресслужбі ДСНС Волинської області.

Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа.

"Учора вранці в селі Озерце Луцької міської громади трапилася пожежа в приватному житловому будинку – вогонь охопив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік. З термічними опіками їх госпіталізували до опікового відділення Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Стан потерпілих – середньої важкості.

За попередніми даними, пожежу спричинив вибух газового балону. Вибуховою хвилею знищено 80% будинку.

Нагадаємо, у Вінниці в підвалі однієї багатоповерхівки загорівся генератор, внаслідок чого виникла пожежа. Ймовірно, сталося це через порушення правил пожежної безпеки.

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Дата публікації
Перегляди
935
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