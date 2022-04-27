У будинку Ірини Білик місяць жили російські окупанти: "Мені нема куди повернутись"

Українська співачка Ірина Білик стала амбасадором Музею "Голоси мирних", у якому зібрані історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами Білик, вона хоче поділитися зі світом, як живуть люди в Україні в умовах війни. Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, амбасадором якого стала Білик, найбільший у світі онлайн-архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

"Запрошую всіх співвітчизників долучитися до проекту і розповісти свої історії. Це допоможе полегшити біль, запам'ятати трагічні події та побудувати краще, мирне майбутнє", - сказала Білик.

instagram.com/bilyk_iryna

Також артистка зізналася, що їй теж є, чим поділитися. Виявляється, у будинку артистки жили російські окупанти і наразі їй, як і багатьом українцям, нема куди повернутися.

"Сьогодні мені важко співати… моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжка біль у душі не дає спокою. Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти.. На сьогодні мені нема куди повернутись...." – поділилася зірка.

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