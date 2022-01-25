У будинку затриманого на хабарі топ-менеджера "Миколаївобленерго" знайшли 100 тисяч доларів

У будинку затриманого на хабарі топ-менеджера "Миколаївобленерго" знайшли 100 тисяч доларів

Чоловік разом з посередником вимагали у бізмесмена гроші.

Під час обшуку в оселі затриманого співробітника "Миколаївобленерго" знайшли 100 тисяч доларів, законність походження яких перевіряється.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 24 січня СБУ затримала директора з інвестиційної політики та перспективного розвитку “Миколаївобленерго” Романа Преслицького . Він та посередник підозрюються у тому, що вимагали у бізнесмена 115 тисяч гривень за підключення комерційного об'єкта до мереж.

У прокуратурі, СБУ та поліції уточнили, що сума хабара становила 115 тисяч гривень.

В управлінні СБУ в Миколаївській області повідомили, що розслідування ведуть за сприяння керівництва "Миколаївобленерго".

При цьому згадали, що фігуранти налагодили злочинний механізм із незаконного отримання грошей від представників комерційних структур. Це означає, що згаданий хабар міг бути не єдиним.

Розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (“Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою”) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводять слідчі Миколаївського райуправління поліції, оперативний супровід провело управління СБУ в Миколаївській області.

Новини України: чи можливо жити без хабарів

Нагадаємо, в Одесі двоє прикордонників організували банду - силоміць брали у заручники підприємців і вибивали з них чи їхніх родичів гроші. Жертвам представлялися співробітниками поліції та інших правоохоронних органів і під вигаданими приводами затримували їх. А потім пропонували сплатити "хабар" за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

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