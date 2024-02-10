У будинку згоріли батьки і троє їхніх дітей: що відомо про жертв атаки на Харків 

Загалом під час нічної атаки російська армія вбила сімох людей.

Атака російських безпілотників на Харків вночі 10 лютого вбила сімох людей. Серед загиблих є троє дітей. Усі вони з однієї сім'ї.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В одному будинку внаслідок пожежі загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Натомість в іншому приватному домоволодінні загинула вся родина з п'яти людей: троє дітей - семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики, а також їхні батьки.

"Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика",- йдеться у повідомленні.

Крім того, поранення отримали дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

До слова, російські війська поцілили БпЛА в АЗС. За словами очільника ОВА, займання сталось через витік палива. Потім був витік небезпечної речовини по вулиці, де розташований житловий сектор. Виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого росіяни вдарили по Харкову дронами. Загарбники атакували безпілотниками Shahed по АЗС, внаслідок чого загорілися житлові будинки.

Від 21:24 до 23:17 на Харківщині лунала тривога, пов'язана із ворожими безпілотниками. Харків знову опинився під ударами РФ. У місті сталася серія вибухів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 08:00, 10 лютого: Троє дітей загинули в будинку! РФ знищила у Харкові ЦІЛИЙ ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ

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