У будинок відомого українського актора в Києві влучив російський дрон: "Квартирі торба"

Артист показав, який тепер вигляд має його житло.

Відомий український актор Костянтин Октябрський повідомив, що в його будинок поцілив ворожий дрон.

Сталося це в ніч проти 30 жовтня, коли Росія обстрілювала Україну "Шахедами". Під час збиття безпілотника уламки впали на житловий будинок у Солом'янському районі. Серед постраждалих домівок виявилася квартира Костянтина Октябрського.

Про це артист повідомив в Instagram-stories. Також актор показав наслідки ворожого обстрілу. Зокрема, він опублікував фото, на якому продемонстрував, як постраждав будинок. Квартиру актора теж не оминули руйнування. Октябрський показував, який тепер вона має вигляд.

У будинок Костянтина Октябрського влучив "Шахед" / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

На щастя, родина артиста не постраждала від обстрілу. Костянтин Октябрський разом із дружиною та маленькими синами перебував у безпечному місці.

"Це наш будинок...Слава Богу, ми цілі. На жаль, квартирі торба", - написав шоумен.

У будинок Костянтина Октябрського влучив "Шахед" / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Череватенко розповідав, як окупанти вщент знищили його квартиру. Сталося це ще навесні 2022 року, коли загарбники окупували частину Київської області.

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