У будинок відомого українського актора в Києві влучив російський дрон: "Квартирі торба"

Артист показав, який тепер вигляд має його житло.
Відомий український актор Костянтин Октябрський повідомив, що в його будинок поцілив ворожий дрон.
Сталося це в ніч проти 30 жовтня, коли Росія обстрілювала Україну "Шахедами". Під час збиття безпілотника уламки впали на житловий будинок у Солом'янському районі. Серед постраждалих домівок виявилася квартира Костянтина Октябрського.
Про це артист повідомив в Instagram-stories. Також актор показав наслідки ворожого обстрілу. Зокрема, він опублікував фото, на якому продемонстрував, як постраждав будинок. Квартиру актора теж не оминули руйнування. Октябрський показував, який тепер вона має вигляд.
На щастя, родина артиста не постраждала від обстрілу. Костянтин Октябрський разом із дружиною та маленькими синами перебував у безпечному місці.
"Це наш будинок...Слава Богу, ми цілі. На жаль, квартирі торба", - написав шоумен.
Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Череватенко розповідав, як окупанти вщент знищили його квартиру. Сталося це ще навесні 2022 року, коли загарбники окупували частину Київської області.
Читайте також:
- 35-річна зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев вперше виходить заміж
- Наталія Могилевська похизувалася відпочинком з чоловіком та доньками у Карпатах
- Відома українська співачка оголосила про розрив з коханим: "Виїхав нелегально за кордон"