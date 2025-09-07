У будівлі Кабміну загасили пожежу: Свириденко показала відео після російського удару

Юлія Свириденко показала наслідки пожежі в будівлі уряду після російського удару / © Facebook-сторінка Юлії Свириденко

Реклама

У неділю, 7 вересня, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко показала, який вигляд має зсередини будівля Кабінету міністрів після пожежі, спричиненої російським ударом.

Відео вона опублікувала в Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах видно наслідки від влучання у верхні поверхи, де сталося загоряння.

Реклама

Рятувальники уже загасили пожежу, яка, за словами Свириденко, охопила площу 800 квадратних метрів.

Прем’єр-міністерка наголосила, що ворог вперше від початку повномасштабної війни під час обстрілу влучив у будівлю українського уряду в самому центрі Києва. Це, говорить вона, свідчить, що Росія не прагне миру.

Дата публікації 15:26, 07.09.25 Кількість переглядів 11 Свириденко показала відео з Кабміну після російського удару

«Російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень», — написала Свириденко в коментарі до цього відео.

Українська прем’єрка закликала партнерів та усі держави світу перетворити «розчарування діями Росії» на ефективну допомогу, зокрема засобами ППО.

Реклама

Вона наголосила на необхідності захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.

«Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально — можливості у ваших руках», — звернулася Юлія Свириденко до міжнародних партнерів України.

Раніше прем’єр-міністерка України опублікувала фото будівлі Кабміну, пошкодженої під час масованої повітряної атаки.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинула жінка з немовлям.