У буковинських лісах зник 48-річний чоловік: його розшукують вже четверту добу (фото)

У буковинських лісах зник 48-річний чоловік: його розшукують вже четверту добу (фото)

Чоловік безвісти зник 10 листопада.

На Буковині вже четверту добу розшукують 48-річного житель села Привороки Чернівецького району Валентина Аміхалакіоає. Чоловік вранці 10 листопада пішов до лісу і досі не повернувся.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернівецьої області.

Поліцейські залучили до пошуків кінологів, рятувальників і волонтерів.

ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

Чоловік був одягнений у коричневу демісезонну куртку, чорні штани, взутий у темні черевики.

Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, вага 100 кг, зелені очі, волосся та вуса темного кольору.

ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

"Правоохоронці продовжують розшукувати Валентина Аміхалакіоає та звертаються до всіх небайдужих громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваного – терміново повідомте до поліції за номерами телефонів (068) 747-00-51, (099) 659-16-43 або на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні.

ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

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