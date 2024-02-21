У Бундестазі не вірять, що Україні вдасться досягти успіхів у війні з РФ найближчим часом

У німецькому Бундестазі заявили, що Україна не зможе виграти війну з Росією найближчим часом, однак має далеку перспективу досягнути цього.
Українська армія може взяти гору у війні з Росією 2025 року. Однак це можливо лише за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї.
Таку думку висловив очільник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер, повідомляє Hasepost.
Він оцінює ситуацію у війні між країнами як критичну.
"Дуже важливо, щоб українській армії вдалося утримати лінію фронту цього року", - сказав Хофрайтер.
Хофрайтер вважає, що наступальні дії з боку України зараз малоймовірні.
"Я не бачу, щоб Україна могла почати наступ цього року. Для цього не вистачає ресурсів, зокрема боєприпасів і підтримки з боку США", - сказав політик.
Він зазначив, що якщо "виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться", то до 2025 року Україна зможе "взяти гору в оборонній війні проти Росії". Хофрайтер додав — за умови, що Росія не здійснить подальших територіальних захоплень, це залишається "найкращим, що Україна може зробити в найближчі місяці".
Нагадаємо, екскомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал армії США у відставці Веслі Кларк також заявив, що війна в Україні перебуває в "дуже небезпечній стадії", і без ухвалення додаткової допомоги від США ЗСУ буде вкрай важко втримати позиції. Під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО.
"Генерал Каволі (верховний командувач об'єднаних Збройних сил НАТО – ред.) прекрасно розуміє: якщо ми не зупинимо їх тут, у нас буде фронт НАТО на 2500 миль", – сказав генерал у відставці.
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